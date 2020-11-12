Казино Чемпион: официальный сайт и зеркало Champion Casino

Не каждому новому казино суждено остаться на плаву и заручиться поддержкой игроков. До 90% новичков рынка оказываются не у дел уже через полгода. Казино Чемпион, основанное в 2018-м году, смогло не повторить печальную судьбу большинства и не просто закрепиться в нише игровых автоматов, но и заработать репутацию профессионального игорного заведения.

Что можно найти на официальном сайте казино Чемпион?

Дизайн интернет-клуба может показаться примитивным и слегка похожим на всем известные Вулканы. Интерфейс выполнен в синих тонах, сбоку располагается логотип заведения, а вверху форма регистрации и входа. Никаких спецэффектов и модной на сегодня анимации гемблер не встретит.

Оператор делает ставку на минимализм и удобство. Комфортная компоновка разделов помогает игроку найти нужный слот. Сделать это не так то просто, если учитывать, что актуальное портфолио платформы включает более 2000 позиций. В качестве дополнительного помощника представлены инструменты поисковых фильтров. Сортировать игры можно по наименованию и провайдерам.

Этот же минимализм служит и другой цели – адаптации интерфейса к мобильным платформам. В браузере смартфона сайт казино Чемпион не тормозит, отображается корректно. Кстати, на планшетах игрок сможет выбрать как мобильный режим, так и полный. Шрифты и наименования разделов выполнены крупными надписями, в которые не придется вглядываться.

Новичку на официальном сайте казино Чемпион интересны три блока:

Регистрация и вход. В этой форме можно создать учетную запись или войти под уже подтвержденными логином и паролем. Без действующего e-mail стать клиентов заведения не получится.

Линейка выигрышей. Лента победителей располагается сбоку и сообщает о последних снятых выплатах. Тут можно найти автоматы, которые дают победу чаще других. Это самый простой способ найти «горячий» слот, где даже депозита в 500 руб. хватит для успешной игры.

Футер главной страницы. В нижней части сайта посетитель найдет сопроводительную информацию о заведении. Это касается оператора, управляющей компании и регулирующей организации.

Онлайн казино Чемпион зарегистрировано фирмой Bovive. Штаб-квартира владельца клуба базируется на острове Кипр, но сама компания принадлежит крупной группе Complete Technologies. Это оператор, обслуживающий несколько заведений, а главное – работающий по официальной лицензии регулятора с острова Кюрасао.

Как начать играть на деньги в казино Чемпион?

Создать учетную запись может каждый, кто достиг 18-летнего возраста. Это игроки подтверждают во время регистрации и в последующем при верификации профиля. Идентификация запрашивается либо при попытке перевести крупную сумму, либо произвольно по инициативе администрации.

Для входа в казино понадобится логин (электронная почта) и пароль (произвольный набор букв и цифр). Аккаунт активируется через ссылку в письме от службы поддержки.

Минимальный депозит для игры на деньги в клубе Champion составляет 500 руб. Внести средства можно 4 способами:

Кошельки электронных платежных систем. Касса заведения принимает транзакции с Яндекс.Деньги, ВебМани и Киви. Реквизиты, с которых начисляется депозит, в дальнейшем задействуются для вывода выигрыша. Выбрать другой вариант на выплату нельзя.

Счета платформ моментальных переводов. Многие клиенты на официальном сайте онлайн казино Чемпион пользуются сервисами Скрилл и Нетеллер. Деньги приходят на аккаунт игрока в течение нескольких секунд.

Смс-платежи. Это не самый популярный и удобный способ внесения депозитов. Транзакция может застрять в обработке на несколько дней, что связано с ошибками и волокитой в платежных инструментов мобильных операторов.

Банковские карты. Пополнить кошелек профиля можно с дебетовых и кредитных карточек российских банков с маркировками Maestro, VISA, Mastercard. Через приложение на смартфоне посетитель сможет за пару секунд пополнить счет и начать делать ставки.

На количество доступных площадок не влияет выбор валюты. В Champion можно играть только на рублевом счете.

Все, что остается далее, это выбрать видеослот и запустить вращения барабанов. Депозита в 500 рублей гемблеру хватит на несколько часов игры. Ставки в автоматах заведения можно делать от значений в 10 руб, а поэтому новичок легко сможет распределить имеющуюся сумму на длительную игровую сессию.

Зеркало Champion Casino и обход блокировки

Администрация предлагает несколькими способами решать вопросы блокировок от Роскомнадзора. Новым клубам эти «санкции» обойти в том числе не удается. Сайты под брендом Чемпион попадают в черный список как минимум раз в один-два месяца.

Первый вариант получить постоянный доступ к играм казино – это воспользоваться сайтами-зеркалами. Найти их можно через администрацию. Списки обновляются еженедельно.

Сегодня существует несколько доменов, принадлежащих клубу Champion и ведущих прямо на действующий сайт. Все, что нужно, это создать заявку в службу поддержки или внести соответствующий запрос в поисковике. Рабочее зеркало казино Чемпион можно найти в любое время.

Второе решение – это загрузить мобильный клиент онлайн-заведения. Чемпион предлагает стационарную программу для компьютеров и для телефонов. Гемблер может вовсе не пользоваться официальным сайтом и всегда играть через отдельное приложение. Это решает вопрос с блокировкой окончательно.

Загрузка приложения полностью бесплатна. Сделать это можно на оригинальном сайте клуба. Для смартфонов выпускается версия, поддерживающая операционную систему Андроид. Скачать ее можно прямо с мобильного девайса. Инсталляция проходит в автоматическом режиме.

Третий способ обойти ограничения от Роскомнадзора – это воспользоваться сторонним софтом. К категории такового в частности относится VPN-утилита. С помощью бесплатной программы можно поменять IP-адрес и зайти с другой точки земного шара, что автоматически обманывает систему интернет-провайдера.

Администрация заведения рекомендует пользоваться только фирменным софтом и прямыми ссылками на зеркала, не отличающимися от официального веб-сайта. Это гарантирует безопасные условия игры, а также финансовую защиту аккаунта пользователя.

Слоты и другие игры казино Чемпион

Игровая витрина онлайн клуба Чемпион начинается с видеослотов. Аппараты составляют основу игрового каталога. Всего в заведении представлено более 2000 наименований. Ежемесячно этот набор пополняется. Оператор находится в постоянном поиске новых партнеров и получает обновления от уже имеющихся поставщиков.

Список провайдеров клуба внушителен. Начать можно от крупных Микрогейминг, НэйтЭнт и Новоматик, азакончите малоизвестными разработчиками, которые делают только первые шаги на рынке. Пользователи смогут изучить особенности слот-машин от Ваздан, Том Хорн Гейминг, Спиноменал, Мистер Слотти, Хабанеро, Айрон Дог.

Ориентироваться в эмуляторах можно благодаря поисковой системе, которая делится на 5 позиций:

Джекпоты. Это коллекция из прогрессивных эмуляторов. Слоты с накопительным джекпотом могут разыгрывать призовые суммы в несколько миллионов. У каждой игры свои правила по входу в гонку за главным призом.

Рекомендованные. Администрация сама подготавливает эту подборку. Обычно сюда попадают либо флагманские эмуляторы, либо рекламируемые аппараты из последних новинок от партнеров.

Новинки. Линейка свежих релизов в казино Чемпион обновляется на регулярной основе. Тут можно найти игры как с накопительным джекпотом, так и с классическими правилами из 5 барабанов, 2 бонус-карт и раунда фриспинов.

обновляется на регулярной основе. Тут можно найти игры как с накопительным джекпотом, так и с классическими правилами из 5 барабанов, 2 бонус-карт и раунда фриспинов. Топ-20. Эта коллекция состоит уже из выбора постоянных игроков. Автоматы, запускавшиеся чаще всего, находятся на первых позициях.

Последние. Ассортимент понравится новичкам, а также тем, кто не хочет долгое время проводить в поиске интересного и «дающего» эмулятора. Это последние игры, которые запускали и с которых снимали выигрыши посетители.

Отдельно стоит рассмотреть наборы настольных игр. Помимо карточных в виде баккары, блэкджека и покера Чемпион казино предлагает 2 вида рулетки:

Виртуальные симуляторы. По формату, это те же автоматы, только представленная эмуляторами рулетки. Игрока ждут приложения в флеш и трехмерной графике. Тут можно найти модели французской, европейской и американской игры.

Варианты с живыми дилерами. В верхней части списка находится несколько ссылок на онлайн-румы. Это live-трансляции, где зарегистрированный клиент может подключиться к одной из сессий и сделать ставку в режиме реального времени.

Софт Live Casino поставляется компанией Evolution Gaming. Это признанный лидер индустрии, предлагающий высокое качество картинки и услуги профессиональных дилеров.

Бонусы и программа лояльности казино Чемпион

Бонусный набор заведения рассчитан на новичков и постоянных посетителей. После регистрации каждый может рассчитывать на депозитные подарки. Этот пакет включает пять позиций.

Чтобы активировать первый бонус, гемблеру нужно выполнить два условия:

Пройти процедуру регистрации до конца. Это касается не только указания электронной почты, придумывания пароля и активации учетной записи. Нужно заполнить информацию в личном профиле.

Внести необходимый депозит. Рассчитывать на стартовые бонусы могут только те новички, которые зачислили на счет сумму от 1000 руб. Это значит, что после этого пользователь получает подарок в виде 100 % от зачисляемых средств.

По первому депозиту ограничение составляет 60000 бонусных рублей. Всего за 5 пополнений счета посетителю разрешается разыграть до 200000.

Администрация выставляет два ограничения. Первое – это срок активации подарка. Получить стартовый бонус-код можно только в течение 24 часов после активации. Если гемблер за это время ничего не сделает, акция автоматически сгорит.

Второй нюанс – это отыгрыш. Игроку нужно отыгрывать подарок на каждый депозит с первого по пятый. Вейджер не превышает лимита в х40.

Следующая серия подарков зависит от рейтинга игрока. Внутри онлайн казино Чемпион придумано 9 статусов. Топовым считается Легенда, получить который можно, если еженедельно играть на деньги.

Достижения игрока в рейтинговой таблице влияют на следующее:

Количество получаемых кредитов. Помимо рублей, долларов и евро в казино Чемпион есть своя валюта. Это виртуальные монеты. Каждому статусу соответствует определенный порог монет. Чтобы дойти до Легенды, нужно собрать 100000000 кредитов. При этом каждый новый статус увеличивает отдачу этой валюты. Монеты начисляются за пополнение счета реальными деньгами.

Процент Cashback. Новички в Чемпионе получают 3% каждую неделю. Тот, кто достиг статуса VIP, снимает по 20%. В качестве персонального бонуса пользователю предоставляется лояльный вейджер.

Бонусные деньги. В качестве основной награды за получение очередного статуса администрация дарит фиксированную денежную сумму. Эти деньги не нужно отыгрывать, но их нельзя снять на карту. Воспользоваться ими можно только на ставках в автоматах. Гемблер, добравшийся до ВИП-аккаунта, разом получает 250000 руб.

Бонусные спины. В качестве дополнения клиент интернет-клуба может активировать бесплатные вращения. Эти фриспины запускаются на любом из автоматов, поддерживающих эту опцию. Премиумные игроки получают 50 прокруток.

Одним из элементов бонусной программы становятся секретные презенты. Это эксклюзивный подарок от оператора заведения.

Администрация выбирает бонус на свое усмотрение. Секретный приз может представлять собой как дополнительные бонусные средства, так и разовую сумму, которую сразу же можно снять на свою карту или электронный кошелек.

Получение выигрышей и условия вывода средств

Касса заведения работает согласно правилам регулируемых клубов. Гемблер обязан выполнить три условия, чтобы беспрепятственно получить выигранные деньги на счет. Оператор обязуется обработать заявку в финансовом отделе в течение 48 часов.

Основная масса транзакций проходит автоматическую проверку. Суммы от 500 до 1000 руб обычно выводятся в считанные минуты. Задержки связаны с особенностями самих платежных платформ. Банки могут не принимать выплаты в безоперационные дни.

Исключением становятся смс-платежи, которые клуб поддерживает, но не рекомендует. Посетитель заведения может ждать своих средств более 7 дней.

В качестве базовых требований администрация вводит следующие:

Отработка бонусов. Обилие призовых акций может сыграть с неопытным игроком злую шутку. Пользователю разрешается активировать сразу несколько подарков, но каждый нужно отыграть. Пока на профиле гемблера остаются бонусные деньги, баланс счета остается под блоком. Плюс в том, что вейджеры на бонус-опции в интернет-казино не превышают значения в х40.

Заполнение профиля. Посетителю обязательно нужно рассказать о себе. Делается это путем заполнения карточки в личном кабинете. Когда данные по городу и стране, ФИО, почтовому индексу и мобильному номеру заполнены, можно спокойно отправляться в финансовый отдел.

Верификация паспорта. Крупный джекпот можно выводить малыми частями, но на это уйдет не один месяц. Чтобы вывести всю сумму разом, гемблеру предлагается предоставить сканы паспорта. Это стандартная процедура, запрашиваемая службой безопасности, которая таким способом борется с отмыванием денег.

Достижение лимита. Это правило можно назвать условным. Лимит в клубе составляет 500 руб. Эта же сумма становится стартовым минимальным депозитом.

Некоторые детали не оглашаются в описании к разделу кассы. Это касается следующего:

Выплата проводится на те реквизиты, с которых был сделан депозит. Менять направление одной транзакции нельзя.

Количество заявок ограничено. Каждый клиент онлайн-клуба может оформить не более трех транзакций в сутки. Это делается, чтобы сохранить денежный баланс банка заведения и обеспечить всем равные условия по переводам.

В казино действуют месячные лимиты. Расширить максимальную сумму вывода можно за счет продвижения по программе лояльности.

VIP-клиенты обслуживаются на особых правах. Обычно транзакции от премиум-игроков обрабатываются вручную и моментально без долгого ожидания, а с некоторыми работает персональный менеджер.

Сроки переводов зависят в том числе и от характеристик платежных инструментов. По банковским картам выплаты проводятся в течение 3-х дней. Кошельки ВебМани и Яндекс принимают заявки быстрее, а поэтому пользователь сможет воспользоваться выигранными джекпотами уже в течение нескольких минут.

Как связаться с администрацией клуба?

Служба поддержки в казино Чемпион организована на нескольких уровнях. Гемблер может создать запрос разными способами:

Найти сообщества заведения в соцсетях. Получить консультации можно в Телеграмм-канале, тематических пабликах ВКонтакте и на форумах.

Написать на электронную почту. Письма с e-mail рассматриваются в порядке очереди. Ответ придет в течение 24-х часов.

Обратиться в чат поддержки. Зарегистрированные клиенты могут общаться с консультантами заведениями через внутреннюю почту.

Через обратную связь можно получить консультацию по любому вопросу. Это касается как проблем со входом, так и сроков выполнения выплат.



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